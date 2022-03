Resultados de la lotería de Cundinamarca y Tolima de este lunes 14 de marzo

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador.

Este lunes 14 de marzo se jugaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Cundinamarca: 0305 serie 164

Lotería del Tolima: 4160 serie 131

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

7512

Dorado Tarde

9741

Culona

7236

Astro sol

1816Capricornio

Pijao de oro

0664

Paisita día

2404

Paisita noche

1220

Chontico día

2358

Chontico noche

2362

Cafeterito tarde

9122

Cafeterito noche

2345

Sinuano día

9779

Cash three día

462

Cash three noche

266

Play four día

0453

Play four noche

7542

Saman día

2563

Caribeña día

2569

Motilón Tarde

2456

Motilón Noche

5120

Fantástica día

6504

Fantástica Noche

4610

Antioqueñita Día

5115

Antioqueñita Tarde

1905

Culona noche

0336