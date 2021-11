Resultados de la lotería de Cundinamarca y Tolima de este martes 16 de noviembre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que conozcas si eres un feliz ganador.

Este martes 16 de noviembre se jugaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima. Estos son los resultados de estas dos loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Cundinamarca: 0617 serie 249

Lotería del Tolima: 4808 serie 030

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

9630

Dorado Tarde

1509

Culona

2174

Astro sol

3320Virgo

Pijao de oro

6234

Paisita día

6932

Paisita noche

2541

Chontico día

1026

Chontico noche

3643

Cafeterito tarde

6262

Cafeterito noche

5210

Sinuano día

7403

Sinuano noche

8264

Cash three día

533

Cash three noche

275

Play four día

6522

Play four noche

4431

Saman día

9467

Caribeña día

6595

Motilón Tarde

3616

Motilón Noche

3488

Fantástica día

9678

Fantástica Noche

9206

Antioqueñita Día

8273

Antioqueñita Tarde

2778

Culona noche

3176