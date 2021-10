Resultados de la lotería de Medellín, Santander y Risaralda de este viernes 15 de octubre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería para que revises tus apuestas y conozcas si eres un feliz ganador.

Este viernes 15 de octubre se jugaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Medellín:

Lotería de Santander:

Lotería de Risaralda:

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

2173

Dorado Tarde

4983

Culona

3711

Astro sol

3107Leo

Pijao de oro

0223

Paisita día

6004

Paisita noche

0446

Chontico día

4406

Chontico noche

5050

Cafeterito tarde

8562

Cafeterito noche

2155

Sinuano día

7996

Cash three día

532

Cash three noche

266

Play four día

4343

Play four noche

7192

Saman día

2382

Caribeña día

6838

Motilón Tarde

9716

Motilón Noche

7382

Fantástica día

0416

Fantástica Noche

0063

Antioqueñita Día

9268

Antioqueñita Tarde

3852

Culona noche

8200