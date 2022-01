Resultados de la lotería de Valle, Meta, Manizales y el Baloto de este miércoles 26 de enero

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería y el Baloto para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario.

Este miércoles 26 de enero se jugaron los sorteos de las loterías de Valle, Meta y Manizales. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Publicidad

Lotería del Valle: 6508 serie 141

Lotería del Meta: 7272 serie 004

Publicidad

Lotería de Manizales: 0585 serie 059

Baloto: 12 35 15 28 38 01

Publicidad

Revancha: 34 22 24 31 33 13

Estos son los resultados del chance:

Publicidad

Dorado mañana

4830

Dorado Tarde

5594

Culona

7781

Astro sol

5462Virgo

Pijao de oro

5774

Paisita día

1608

Paisita noche

3998

Chontico día

1755

Chontico noche

0198

Cafeterito tarde

6107

Cafeterito noche

6579

Sinuano día

3569

Cash three día

198

Cash three noche

045

Play four día

1798

Play four noche

8524

Saman día

0682

Caribeña día

8074

Motilón Tarde

2864

Motilón Noche

2806

Fantástica día

6408

Fantástica Noche

9710

Antioqueñita Día

1639

Antioqueñita Tarde

3792

Culona noche

1125