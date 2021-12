Resultados de la lotería de Valle, Meta y Manizales de este jueves 9 de diciembre

En La Kalle te entregamos todos los días los resultados de la lotería y el Baloto para que conozcas si eres un feliz ganador o millonario.

Este jueves 9 de diciembre se jugaron los sorteos de las loterías de Valle, Meta y Manizales. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería del Valle: 9646 serie 180

Lotería del Meta: 9197 serie 058

Lotería de Manizales: 0822 serie 138

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

6989

Dorado Tarde

7469

Culona

2079

Astro sol

7892Piscis

Pijao de oro

9063

Paisita día

1510

Paisita noche

8077

Chontico día

2829

Chontico noche

0174

Cafeterito tarde

4836

Cafeterito noche

9487

Sinuano día

8770

Cash three día

718

Cash three noche

187

Play four día

2507

Play four noche

0778

Saman día

6736

Caribeña día

3954

Motilón Tarde

6651

Motilón Noche

6336

Fantástica día

0231

Fantástica Noche

0710

Antioqueñita Día

9031

Antioqueñita Tarde

0101

Culona noche

3409