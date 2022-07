¡Te va a encantar! Waze agregó la voz de Gru en nueva configuración de la aplicación

Este 30 de junio se estrenó en Colombia una nueva película de los pequeños y adorables seres amarillos llamados 'Minions'. Teniendo en cuenta que las películas antecesoras han sido todo un éxito, existe una gran expectativa porque esta nueva entrega, la saque del estadio en taquilla.

Así que para que el tan esperado estreno no pasara desapercibido, la plataforma Waze quiso unirse a la publicidad de la saga y lanzó una nueva configuración en su aplicación que de seguro le va a encantar a todos los fanáticos de la película; pues resulta que desde ahora, todos los usuarios de la plataforma de tránsito, podrán elegir a Gru, el villano de corazón más noble, para que les dicte las indicaciones para llegar al destino que quieran.

Recordemos que Gru, el personaje de gran estatura, ojeroso y calvo, que trabaja en la manufactura de jalea, es el protagonista principal de todos los filmes de la franquicia, junto a miles de Minions traviesos que tiene a su disposición. En esta ocasión, la historia nos mostrará cómo fue que en Gru nació el interés de convertirse en villano; y cómo fue su incursión en la primera banda delincuencial del fantástico mundo en el que se desarrolla toda la trama.

Sin embargo, vale la pena señalar que eso no es todo, pues la aplicación no quiso quedarse corta y dentro de las opciones de voces que sus usuarios tienen para escoger, también se encuentra la de la talentosísima cantante pop Christina Aguilera, los protagonistas de la serie ‘Halo’, el actor Morgan Freeman, The Avengers, entre otros.