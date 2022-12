¿Tenía CALZONES? La DUDA que dejó Jennifer López en los Billboards

Como es costumbre, cada que JLo aparece en las galardonadas alfombras rojas es el foco de miradas, en la mayoría de veces por su vestuario. Y los Billboards 2017 no fueron la excepción a esta “regla”.

Con un vestido negro de transparencia, el cual dejaba al descubierto sus senos y pronunciadas caderas, la ‘diva del Bronx’ arribó a Miami.

Por su puesto el diseño del traje fue blanco de críticas; positivas, de quienes aseguraban que se ajustaba a su figura; y negativos, de quienes la tacharon de mostrona. Además, fueron muchos los cibernautan que se preguntaron si la neoyorquina llevaba o no ropa interior.

Foto: AFP

Minutos después, cuando fue a recibir el premio a ‘Artista Redes Sociales’, la actriz y cantante volvió a estar en ‘el ojo del huracán’ al aparecer en el escenario con un vestido que también dejaba a la vista sus atributos.

Pero ahí no acaba todo, cuando ya la intérprete de “No me ames” parecía ya camuflarse entre la multitud, volvió a robarse las miradas cuando su ex esposo, el también cantante Marc Anthony, se acercó a saludarla.

¿Que le estará diciendo Marc a Jlo? 🤔 pic.twitter.com/cvZNgYtU0i — Alastor🎨 (@Alastxr) April 28, 2017

