Tres temblores sacuden a Colombia iniciando abril

El mes de abril arrancó en medio de temblores en Colombia a causa de tres sismos que sacudieron a varias ciudades durante la madrugada y mañana de este lunes.

Según información del Servicio Geológico Colombiano, los sismos fueron de baja magnitud, pero alcanzaron a generar alarma en algunos pobladores debido a que en algunas zonas el movimiento fue percibido con mayor intensidad.

Los reportes de la entidad dan cuenta que los temblores de este lunes se presentaron a las 3:21 a.m., 5:10 a.m y el más reciente ocurrió a las 6:10 a.m, siendo Huila y Santander los epicentros.

El primer movimiento de tierra se registró a las 3:21 de la madrugada y tuvo una magnitud de 2.8 en escala de Richter, con epicentro en el departamento del Huila. Posteriormente ocurrió un segundo sismo con magnitud 3.0 a las 5:10 a.m. y una hora después (6:05) ocurrió el tercer temblor con una magnitud de 3.1; ambos sismos tuvieron como epicentro a los Santos, en el departamento de Santander.

Aunque estos eventos naturales fueron percibidos por varios habitantes de los departamentos de Huila y Santander, las autoridades dieron un parte de tranquilidad al indicar que fueron movimientos de tierra superficiales y que no generaron afectación.

Y aunque no hay informe oficial de daños, autoridades de las zonas de epicentro realizan barridos para descartar alguna afectación a estructuras o personas lastimadas en medio del temblor o las posibles evacuaciones que se hayan realizado.

Pese a que los temblores fueron leves, no dejaron de preocupar a algunos colombianos que dicen permanecer en alerta debido a que en los últimos días se registraron varios movimientos de tierra en distintas ciudades del país.

Sin embargo, desde el Servicio Geológico se aclara que ninguno de los últimos eventos naturales ha tenido una magnitud mayor o que genere alerta; de igual forma Gestión del Riesgo recuerda que algunos sectores de Santander, como Los Santos, son zonas de alta concentración sísmica y por eso se registran temblores con frecuencia.