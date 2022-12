¿Vas a viajar muchos días? Esto es lo que NO puede faltar en tu maleta

Si has decidido viajar más de 20 días para disfrutar unas vacaciones o para estudiar fuera del país debes tener en cuenta los esenciales en tu maleta.

Con estas recomendaciones

no tendrás problemas por exceso de equipaje ni tampoco sufrirás porque olvidaste algo en tu casa.

Te puede interesar: ¿El aroma del PERFUME se va rápido? Sigue estos trucos para que dure todo el día

Publicidad

La personal shopper Daniela Nuñez dio algunos consejos en su canal de YouTube para las mujeres a la hora de viajar por largo tiempo.

Esenciales en la maleta:

1. Objetos personales: en tu maleta no debes olvidar tu documento de identidad, pasaporte, billetera, tarjetas, celular, cargador, batería portátil y tiquete de vuelo.

2. Prendas básicas: procura empacar camisetas livianas o prendas de colores neutros que se combinen entre sí para lucir con otras más elaboradas y hacer verdaderos looks de impacto.

Publicidad

3. Ropa interior: es importante llevar estas delicadas prendas en una bolsita de tela aparte.

4. Calzado práctico: esto es lo que más ocupa espacio, por eso debes empacar calzado cómodo de color neutro como tenis o sandalias bajitas para las largas caminatas y unos tacones para ocasiones especiales.

Publicidad

5. Estuches livianos: eso te ayudará a separar los productos de aseo, maquillaje y demás.

6. Productos para el cuidado facial: la piel sufre muchos cambios climáticos, por eso es importante llevar crema hidratante para el día y la noche, protector solar, mascarillas, entre otros productos. Es importante llevarlas en frascos de no más de 100 mililitros que es lo permitido en aviones.

7. Productos de higiene: lleva desodorante, hisopos, pañitos húmedos, cepillo con crema de dientes, jabón y shampoo. Aunque los puedes comprar en tu destino, es mejor llevarlos porque ya sabes cuáles usar y no gastarás de más. Lleva además una toalla para la cara.

8. Perfume: lleva tu fragancia favorita y que te funcione tanto para el día como la noche. Si el envase es de más de 100 mililitros llévalo en la maleta de bodega y un frasco pequeño para tu bolso de mano.

Publicidad

9. Plancha para el cabello. Este elemento te puede sacar de apuros y te ayudará a organizar tu cabello liso o con ondas durante el viaje. Incluso, puede ser aliada hasta para planchar la ropa. Llevar secador de cabello no es una buena opción porque en la mayoría de hoteles hay uno.

10. Maquillaje básico. Delineador, rímel, polvos, rubor, sombras y labial es lo básico que necesitas para verte fresca y arreglada.

Publicidad

11. Accesorios: no olvides empacar aretes, collares, pashmina, pulseras, carteras y pañuelos que combinen con la ropa que llevas. No debes llevar en exceso y elige tonos dorados o plateados para que complementes tus looks.

12. Medicina: Lleva aspirina o cualquier medicamento que te estés suministrando.

13. Lleva un abrigo grande de color neutro para que lo puedas usar en cualquier ocasión.

14. Kit de costura: te saca de apuros para reparar cualquier prenda.

Publicidad

15. Lleva un adaptador universal.

16. Lleva dos carteras. Una para todo el día y una pequeña dentro para que la uses en las salidas de noche.

Publicidad

17. Lentes de sol son importantes para protegerte los ojos.

¿Cómo escoger la maleta perfecta?

Lo más importante es que sea funcional, práctica y cómoda. Debe tener candado incorporado, ruedas giratorias y teneruna calidad especial que la haga resistente.

Mira el video completo

Publicidad

Publicidad

Publicidad