VIDEO: Desgarrador llanto de niña que no pudo entrar a su colegio por no llevar tenis blancos

Hace poco se viralizó en las redes sociales un video en el que el desgarrador llanto de una niña causó tristeza a más de un internauta, ya que no la dejaron ingresar a su colegio por no llevar tenis de color blanco.

Al parecer y lo que se sabe hasta el momento es que las autoridades de colegio impidieron el ingreso de la menor por no cumplir las normas que está escritas en el manual de convivencia.

En la filmación se puede observar que la niña se devolvió llorando y decir que era nueva en la institución por lo que no sabía que tenía que usar si o si tenis bancos.

Esta situación enojó tanto al padre de la menor de edad que no dudó ni un segundo en ir al establecimiento y hacer el debido reclamo.

En el video se puede ver al acudiente en una puerta y del otro lado hay otro hombre, allí el papá de la niña dice: "Le está prohibiendo la educación, yo no voy a permitir sus argumentos, como dice la señora: no me interesa más, sino el manual de convivencia… No le interesa absolutamente nada más a la señora, o sea, no le interesa ni la niña, ni la educación de la niña, no le interesa los sentimientos de la niña, no le interesa absolutamente nada. A la señora solo le interesa un manual de convivencia y este no puede estar por encima de la ley, ni por encima de la constitución…".

Mientras el acudiente se defendía y hacía respetar a su hija, el otro hombre le pedía que lo dejara hablar para poder aclarar la situación.

En otro video se puede ver que el papá le había mandado una carta a la profesora pidiéndole que le diera un plazo para poder comprarle los zapatos a su hija, ya que en el momento no tenía el dinero.

Este caso se volvió viral y miles de usuarios de internet dieron su punto de vista al respecto: "échele la secretaría de educación", "Demande el colegio... Es verdad en este tiempo donde la economía se está recuperando se hacen esfuerzos para que tengan todo, Toca poco a poco.", "tiene toda la razón perdemos el dinero por cuadernos, sudadera útiles y más en pleno 2022", "lo más indignante es el llanto de la niña eso es tenaz, yo tengo mi hijo en un colegio privado y les dieron plazo hasta marzo para el uniforme", y muchos más.

@noticias_historias Hoy la niña llevaba en su agenda una nota donde solicitamos al colegio el plazo para que la niña portará sus tenis blancos como ellos lo exigian. ♬ sonido original - historias-noticias