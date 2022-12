A la voluptuosa Sabrina Sabrok se le PUDRIÓ una nalga

Famosa en el mundo del espectáculo por su trabajo como presentadora, cantante, modelo, pero también por generar polémica por su voluminoso cuerpo, Sabrina Sabrok dio nuevamente de qué hablar. Esta vez debido a que tuvo problemas con su trasero, según una entrevista que dio a Suelta La Sopa.

La argentina indicó al programa que regresará al quirófano, pues uno de los implantes de nalgas, que le pusieron en una anterior cirugía, se le volteó y le ha causado muchas molestias.

"Uno de los glúteos se volteó y estaba produciendo una sustancia cuyo líquido es peligroso para la salud y me tengo que cambiar los implantes. Yo no me pensaba operar, pensaba que eran para toda la vida y aprovechando la operación me pongo unos más grandes", afirmó.

Esta será la cirugía número 51 a la que la mujer se ha sometido y, según dijo, no será la última, pues no le importan las consecuencias que estas tengan.