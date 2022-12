Abuelita confundió figura de acción con un santo; duró 15 años rezándole

Casi todos tenemos en nuestra familia a una persona muy devota, comúnmente nuestros abuelos o incluso nuestros padres son esas personas, las costumbres y tradiciones que rodean las creencias religiosas dejan a veces particulares sucesos que claramente no pasan desapercibidos en internet.

Hace algunos días un usuario compartió un video en el que se percata de una graciosa situación, al darse cuenta de que su abuela llevaba años rezándole a un villano de una película pensando que era un santo.

El video que se viralizó en internet muestra al usuario, el cual estaba visitando a su abuela y decidió coger su celular para grabar lo que había descubierto, ya con mucha risa el internauta muestra el altar lleno de figuras religiosas, en el que su abuela rezaba todos los días.

Al detallar las figuras el hombre se dio cuenta de que en medio de tantos santos se encontraba una pequeña figura de acción que él habría perdido hace más de 15 años, como era de esperarse, la risa se apoderó del internauta.

Se trata del personaje Palpatine, de la famosa y reconocida saga de películas Star Wars , el villano más malo y poderoso de toda la galaxia, al que su abuela llevaba años rezándole y pidiéndole en sus oraciones. Todo indicaría a que su nieto y protagonista del video lo habría perdido en su infancia y ella al encontrarlo lo confundió con una figura religiosa.

En defensa de la señora, el muñeco el cual es transparente, no tiene detalles que puedan dar cuenta de su verdadera referencia, igualmente el personaje es un anciano que siempre anda con una túnica, figura que si puede confundirse con las estatuas o representaciones religiosas.

Los internautas no dejaron pasar desapercibida el gracioso momento y llenaron la publicación de comentarios y anécdotas: “nosotros tenemos una anécdota parecida. Hace años con los muñecos del chavo del ocho que daba macdonal, llevamos a mi sobrino, le dieron un profesor jirafales, de repente a los días no lo vimos. Luego lo conseguimos con par de velas, jajaja, mi mamá lo confundió con su dr José gregorio hernandez. Se lo quitamos y estaba molesta”, “Jaja el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza jajaja”.

