Activista derramó sangre falsa en el suelo de reconocida cadena de comidas rápidas

Tash Peterson una joven que se viral por haber derramado sangre falsa en un local de la famosa cadena de comidas rápidas KFC, según la joven, para concientizar a todas las personas que venden y consumen carne.

Como se puede ver en la grabación, Tash ingresó al KFC con un traje blanco y botas, vestida como lo hace una persona que trabaja en una carnicería o matadero, luego comenzó a derramar la sangre falsa sobre el suelo y mesones del establecimiento.

Posteriormente, con ayuda de un megáfono comenzó a proyectar los terribles llantos y gritos de los animalitos de cuando son sacrificados o maltratados.

Mientras que otros activistas proyectaron en un televisor todos los vejámenes a los que son sometidos los animales por grandes y pequeñas empresas.

Todo esto con el propósito de concientizar tanto a los vendedores como compradores de carne, pues según expresó a través de sus redes sociales, "los animales sufren, ya que no solo son maltratados cuando son criados para el consumo, sino que los métodos que usan para sacrificarlos son atroces".

Motivo por el que, sin pena, junto a varios de sus compañeros, esperaron durante varios minutos en el establecimiento para que todos se dieran cuenta de lo que hacían.

Sin embargo, su acto en vez de concientizar a los presentes resultó siendo motivo de críticas, pues las personas que trabajaban en el lugar como quienes fueron testigos de la escena se vieron bastante molestos, incluso llamaron a la Policía, ya que si bien dijeron respetar las creencias, costumbres y pensamientos de los jóvenes y todo lo que concierne con ser veganos, no entienden porque molestar a las personas que no lo son.

“Es perturbador para todos. Imagínense estar trabajando en KFC durante UNA PANDEMIA y una idiota viene a hacer esta m**rda estúpida, la que hay que limpiar. Si tienen problemas, ¿por qué no ir a las grandes corporaciones de la carne? En vez de acosar a la gente que no es vegana, porque no todos quieren serlo”, comentó furiosa una usuaria en Twitter.

Aunque es de aclarar que Tash junto con sus amigos limpiaron el suelo, personas no dejan de criticarlos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la joven hace este tipo de actos en contra del abuso y consumo de animales, ya que en el pasado también ingresó a bares, restaurantes y demás establecimientos.

De hecho, debido a eso la mujer tiene prohibida la entrada a diferentes lugares de comida y demás.