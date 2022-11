Aparece un rostro dentro de alcantarilla de Bogotá; el video desata polémica

Por medio de las redes sociales todos los días se viralizan diferentes contenidos, ya sean fotos o videos, que causan curiosidad entre cientos de internautas. Este es el caso de una filmación que ha cautivado la mirada de muchos, ya que aparece una supuesta cara en una alcantarilla de Bogotá.

El video fue publicado por medio de la red de TikTok y allí se puede ver en un principio que la mano de un hombre, con un destornillador en mano, intenta abrir la alcantarilla, sin embargo, todo se descontrola en un momento, ya que se ve una supuesta cara humana.

El hombre parece ser que se asusta bastante y le dice a alguien que estaba cerca: "¿si vio?".

El clip de pocos segundos ya es viral y causa curiosidad por saber si es real o es un montaje. Lo único cierto es que hasta el momento la filmación ya cuenta con más de 2 millones de me gusta y más de 20 mil comentarios.

Hay personas que creen que el video puede ser real, mientras que otros opinan que la filmación está editada para llamar la atención. Asimismo, hay internautas dicen que el joven arregló el momento para poder hacerse viral en las redes sociales.

"Alguien más le puso pausa para mirar bien el rostro?.. yo si.", "Por un momento pensé que iba a sonar el sonido de la risa de la rana", "me salió a las 3 de la noche me sentí observado", "nahhh, era el chico que se quedó atorrado en la tubería.😅😅😅😅", "esos de la empresa de agua ya no saben ni como cobrar😂", "Ayuda, se me bajo la presión 💀", "Me dio un paro de 2 min 😢☠️", "les presumo que me salió a las 2 de la mañana 😘", son algunas de las opiniones de los usuarios de la famosa red de videos de TikTok.

@diiegospyckerzss Fuimos a revisar por que se había ido el agua y nos encontramos con esto. ☠️ no creo poder dormir.😰 ♬ sonido original - diiegospyckerzs

