Así luce a sus 74 años la señorita Tronchatoro; está demasiado cambiada

Entre los clásicos del cine, en definitiva, un gran lugar lo ocupa 'Matilda' película que se estrenó en 1996, convirtiéndose en una gran producción logrando atraer a una gran cantidad de espectadores que hasta la actualidad no deja de ser vista.

Tronchatoro fue la villana de toda la historia, quien interpretó a la malvada directora de una escuela quien causaba pánico y un inigualable terror, quien le dio vida al personaje fue Pam Ferris, una actriz británica quien nació en Alemania.

Desde su papel que la llevó al estrellato y la hizo conocida en todo el mundo, Pam Ferris consiguió participar en diferentes producciones, donde su talento la hizo sobresalir y seguir su carrera en el mundo del cine.

Además, la artista tiene 74 años de edad actualmente, por lo que su cambio al interpretar a Tronchatoro ha sido bastante notorio y de aquel personaje solo queda el recuerdo y la gran interpretación que le dio Ferris.

Ahora Pam Ferris luce como una tierna abuela que gracias a su aspecto y gran talento ha llegado a participar en producciones como Harry Potter y el Prisionero de Azkabán.

La artista no solo se dedica a la actuación, pues también desde hace algunos años ha sido partidaria de The Fifth Trust una organización benéfica que apoya a los adultos mayores con discapacidades de aprendizaje, donde incluso ha realizado recaudación de fondos para obtener más apoyo y así ayudar.

Por otro lado, la actriz suele ser muy halagada por su particular sonrisa y carisma, que tuvo que omitir en su papel de Tronchatoro, pero que la hace única actualmente.

Los fanáticos no han dejado pasar por alto el trayecto y el cambio de la actriz, donde incluso en uno de sus cumpleaños le recordaron los numerosos personajes que ha interpretado y mantienen al tanto de todo lo que Pam Ferris hace.

