Así luce en la actualidad Paty, la niña que enloquecía de amor a 'El Chavo'

Después de su aparición en 'El chavo del 8', no se supo más de la coqueta Paty, la niña que enamoraba no solo a 'El Chavo', sino también a 'Quico'; así luce 40 años después del exito del famoso programa.

A diferencia del resto del elenco, la actriz que le dio vida a la adorable vecina, se alejó por completo del mundo público para dedicarse a su verdadera pasión. Hay que aclarar que el personaje de la niña bien portada de la vecindad fue interpretado por cuatro actrices diferentes: Patty Juárez (de quien el personaje recibió su nombre), Rosita Bouchot, Ana Lilia de la Macorra y Paty Strevel.

La tercera de ellas fue quien más veces apareció en este papel, por lo que es a quien se le suele asociar con el mismo.

En diciembre del 2017, Univision Entretenimiento contactó a la intérprete para saber qué había sido de ella y, en la charla, ella recordó que llegó a las cámaras de ‘El chavo del 8’ por azares del destino: se encontraba trabajando en producciones de televisión cuando fue llamada a participar en la serie cómica.

“La producción en la que yo trabajaba como asistente llamó a casting, llegaron a varias actrices, pero ninguna pasaba como niñas, entonces no sé si fue Enrique Segoviano, que era el productor del programa en ese entonces o Chespirito quienes dijeron ¿y por qué no Ana?”, relató en aquel entonces.

Sin tener experiencia en la actuación o siquiera haber tomado un curso sobre el tema, la joven de entonces 21 años aceptó con la promesa de Roberto Gómez Bolaños de que solo haría 3 episodios.

“Me dijeron como tenía que hacerle y pues lo hice y yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta”, comentó Ana Lilia de la Macorra a Univision Entretenimiento hace 5 años.

Luego de su participación en el programa, la ex actriz migró a Estados Unidos para estudiar su verdadera pasión: la psicología.

Sobre su vida personal, también se sabe que se casó, tuvo dos hijos, regresó a su natal México, se ha dedicado desde entonces a dar terapias emocionales.

