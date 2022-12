Así reaccionó SHAKIRA cuando vio a un joven italiano BAILAR igual que ella

Shakira no solo es famosa por la música que canta, tal vez su éxito no habría sido el mismo si no hiciera esos increíbles movimientos de cadera que conocemos desde los inicios de su carrera.

Publicidad

Cuando la cantante incluyó entre sus presentaciones la danza árabe, enloqueció al público siendo ahora reconocida por su habilidad en este tipo de baile y porque pocos han logrado superar sus movimientos.

Sin embargo, un maestro italiano descrestó a la misma Shakira con un video en el que hizo la misma coreografía que la colombiana presentó en un concierto.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: Una AZAFATA le bailó el Waka waka a SHAKIRA en un avión

El hombre logró captar hasta el más mínimo detalle de los pasos de la colombiana y rápidamente se hizo viral en redes sociales, tanto así, que la misma cantante lo descubrió y compartió el video en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Shakira quedó tan sorprendida que en la misma publicación escribió: “Alguien se está preparando para bailar en El Dorado World Tour !”, como una invitación al joven por su espectacular baile.