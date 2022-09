Bolso Louis Vuitton para recoger el 'popis' de los perros se hace viral por su descabellado precio

Un TikToker de origen peruano, visitó la tienda de la reconocida firma de moda Louis Vuitton, la cual suele vender ropa y accesorios considerados de lujo, por sus elevados precios. Estando ahí, el joven identificado como Santiago Chavez contó que hace unos días le habían hablado de un una bolsa que le serviría para recoger el 'popis' de su mascota, un perro de raza schnauzaer.

“Estoy en Louis Vuitton y me han dicho que hay una bolsita para recoger las heces del perro” se escucha decir al hombre que hizo registro de su visita al lugar con su celular.

En el clip, que se ha hecho viral en la redes sociales, se escucha la voz también del vendedor quien le explicó que la pequeña carterita de cuero, la cual tiene impresas las clásicas letras iniciales que identifican a la marca, la gente la lleva para guardar las bolsas plásticas con la que recogen las heces de sus perros. Lo cual para el joven empezó a tener más sentido, hasta que se enteró cuál era el precio del minúsculo accesorio.

“No puede ser posible, qué locura" exclamó el joven cuando el vendedor del establecimiento le contó que la carterita tenía un costo de 3000 soles, suma que en pesos colombianos equivale a casi 3 millones y medio de pesos.

Como era de esperarse el precio del accesorio ha genarado revuelo entre los internautas que han visto el video, sin embargo a otros les ha causado gracia pues el video finaliza con el joven entregandole una bolsa a su perro, diciendole que cayeron en el capitalismo pues al parecer él la compró.

"No creo que entre todo lo que caga mi perro😁", "si tuviera plata si la compraría no la voy a negar", "Con eso puedes ayudar personas que no tienen para comer ) : ", "No podría comprar algo así si tuviera el dinero, sentiría que mejor es donarlo o algo así , pero cada quien hace lo que quiere".

