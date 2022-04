Canceló la boda porque su pareja puso en riesgo la vida de su perro

Un hombre canceló su boda, la cual llevaba planeando hace casi un año, porque la mujer que se convertiría en su esposa puso en riesgo la vida de su perro.

Todo comenzó en la despedida de soltera de la mujer quien se reunió junto a sus amigas en el apartamento que viviría junto a su futuro esposo y su perro. Ese día el hombre con tal de no entrometerse en la celebración se fue a casa de su madre, pero con el fin de no incomodar a su mascota alejándola de su espacio decidió dejarla advirtiéndole a su pareja que la encerrara en la habitación para que no la incomodara durante su reunión.

Sin embargo la mujer le hizo caso omiso y dejó al perro deambular por toda la vivienda con libertad. La despedida de soltera transcurría normal, hasta que a las mujeres le cogieron los tragos y para pasar la resaca se fueron a dormir.

Pero ¡oh sorpresa!, cuando la futura esposa despertó notó que el perro no se encontraba nada bien pues no solamente había ingerido bebidas alcohólicas, sino que también había comido chocolates, los cuales resultan fatales para esta especie. Por lo tanto, la mujer tuvo que llamar a su pareja y ponerla al tanto de lo que había sucedido, para posteriormente correr con el perro al veterinario.

Por suerte el perro fue tratado de urgencias y logró ser estabilizado. Sin embargo el médico les expresó que por poco el perro hubiese podido perder la vida pues el chocolate se encuentra en la lista de los alimentos más letales para los perros.

Una vez la pareja regresó a casa, el hombre sorprendió a la mujer expresándole que ya no quería vivir más con ella y que por ende el matrimonio quedaba cancelado pues no estaba dispuesto a compartir su vida con alguien que no tenía amor, ni respeto por los animales.

Los familiares y amigos de la pareja se enteraron de lo ocurrido y trataron de ayudarles a remediar la situación, sin embargo el hombre se mantuvo en su posición, pues al parecer el amor que siente por su perro sobrepasaba el que sentía por su pareja.