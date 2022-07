Con gracioso meme Elon Musk hace burla a la demanda que le puso Twitter

Elon Musk se pronunció tras la demanda que le interpondrá Twitter, por haber dado marcha atrás en su intención de comprar la red social para convertirla en una plataforma digital, la compañía no está de acuerdo con esta decisión.

Luego de hablar sobre la posibilidad de realizar la compra de dicha compañía, la firma dirigida por Parag Agrawl director ejecutivo de la red social Twitter ha dado inicio a una demanda al magnate con el fin de hacerle cumplir el acuerdo que se realizó el mes de abril.

Tras la noticia, Musk, por medio de su perfil en la red social ha hecho público un meme a manera de burla por las acciones que tomará la compañía, donde Agrawl ya tomo acción y decidió hacer una declaración.

“La junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción en el precio y las condiciones acordadas con el Sr. Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Estamos seguros de que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware”, agregó Agrawl.

La respuesta de Elon Musk ante esta declaración es concreta, directa y revela el verdadero conflicto por el hecho de haber querido adquirir la red social.

“Ellos dicen que no puedo comparar Twitter, luego dicen que no pueden revelar la información de los bots, después me obligan a comprar Twitter por medio de una corte y ahora ellos tienen que divulgar la información de los bots en una corte”, se describe en las cuatro imágenes del meme de Musk donde utiliza su rostro con gestos muy marcados ante cada frase.

En los comentarios sobre el meme usuarios están a favor, en contra y otros comentan que ese dinero lo pudo utilizar para una acción de ayuda.

“Esto es increíblemente vergonzoso”, “ Elon, crea tu propia plataforma de redes sociales”, “Musk invirtió $ 44 "mil millones en Twitter. La población mundial es de 8 mil millones de personas. Podría haber dado $ 5 mil millones a cada individuo y todavía le sobró dinero. La vida de la mayoría de las personas cambiaría si recibieran un cheque de $5 mil millones. Pero lo despilfarró todo en Twitter”, son algunos de los comentarios de los internautas.