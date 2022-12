Conductor de camión DEMUESTRA que sí se puede dar paso en carretera

Un conductor de camión grabó un video en el que incentiva a sus colegas a colaborar cuando en carretera se forman trancones debido a la lenta velocidad que deben llevar por sus cargamentos.

En el video manifiesta que no le roba mucho tiempo buscar un espacio y dar paso a los carros que vienen detrás: “Qué me cuesta orillarme, poner la direccional y esperar a que la gente que tengo atrás pase (…) no voy a perder un minuto”, se le oye decir.

De esta manera, según explica, disminuye la congestión que él mismo está ocasionando, pues no todos llevan su mismo ritmo, “yo prefiero esperar un poquito, si adelante mío no va nadie, yo soy el que está haciendo el trancón”, expresó.

Porque cuando existe la cultura y la educación, las personas toman mejores decisiones. Un saludo a este camionero 👍🏻 https://t.co/x1cuwav0Sw — Julián F. Martínez (@JulianFMartinez) September 17, 2018

El video fue difundido en Twitter en donde, en poco tiempo, recibió más de 6000 interacciones en las que aplauden la iniciativa del conductor, ya que no todos los camioneros lo hacen.

Qué bien... Ese es el modelo de conductor responsable que se necesita en las carreteras. — ᖇᑌᔑᗩᑎᗰᗴ ®🧛 (@rusanme) September 17, 2018

Epa ese señor es una buena persona y súper consiente #milescomoel los señores de empresa de buses Cafetero deberían coger ejemplo — edwin andres orozco (@edwinpluk) September 18, 2018

Felicitaciones. Conductor inteligente, responsable: modelo digno de imitar — Alexa (@ANGKaragyozova) September 19, 2018

Eureka. Una muestra de cultura de este señor camionero q hay q resaltar. Ojalá camioneros buseros. Muleros. Y por q no nos q vayamos en carros pequeños también pongamos en práctica — jaime pelaez (@jaimepelaezv) September 18, 2018

Aunque se desconoce la fecha del video, es un evento que se presenta todos los días en las carreteras del país. De hecho, por adelantar peligrosamente estos vehículos se han producido muchos accidentes.

