Conmovedor: Canguro que fue rescatado y devuelto a su hábitat vuelve para abrazar a su peluche

Canguro se hizo viral por la tierna forma en la que le expresa su amor a un oso de felpa, pues el animalito siempre va a donde le amarraron el peluche, pasa tiempo con él, le da un abrazo y se va, según informó el diario Bored Panda .

De acuerdo con el medio, el canguro fue rescatado cuando tenía solo dos meses de nacido y no tenía ni la más remota oportunidad de sobrevivir, pues aunque no se sabe si su mamá lo abandonó o murió, el animalito aún no podía defenderse solo.

Sin embargo, afortunadamente una joven lo encontró, le dio todos los cuidados posibles y le puso un peluche en modo de terapia para que el cangurito nunca se sintiera solo.

Así transcurrió un tiempo y el animal creció al punto de tener que volver a su hábitat, pues la joven no quería quitarle la oportunidad de que creciera junto a otros canguros como él.

No obstante, algo llamo la atención de la chica, ya que el canguro volvía todos los días y buscaba al peluche, por lo que decidió colgárselo en un árbol cerca a su casa.

Ahora, el cangurito vuelve todos los días, comparte un tiempo con su peluche y le da un abrazo. Posteriormente vuelve a su nuevo hogar.

Según la joven, el animalito parece responder a los juguetes de una manera similar a la de los bebés humanos.

“Parece responder a los juguetes de una manera similar a la de un bebé. Lo trata como compañía”, dijo Tim.