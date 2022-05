'Mimi' es el nombre de la pareja sentimental de un joven de Estados Unidos llamado Alexander Strokes, quien ha tenido que enfrentarse al rechazo de algunos de sus amigos porque simplemente no aceptan su relación, aunque él en diferentes ocasiones ha intentado explicarles que ella le hace bien a su salud mental y además lo ha ayudado a reducir su ansiedad.

Y no es que 'Mimi' sea una mujer de esas que denominan 'tóxicas'; es sólo que los amigos de Alexander no han podido entender que el verdadero amor puede presentarse en el camino de la vida en diferentes formas, como por ejemplo en muñeca de silicona como es el caso de 'Mimi', quien ha sido el antídoto perfecto para la soledad del joven.

Y es que cabe señalar que su relación no es una cosa de niños, pues Alexander ya lleva una relación de dos años con la muñeca, que según él se adapta a todas sus necesidades y está dispuesta a todo cuando de calmar sus impulsos sexuales se trata.

No obstante el joven argumenta que sus amigos cercanos lo han dejado a un lado por miedo a tener que enfrentarse a la muñeca. Sin embargo este no es el caso de su familia quien con tal de verlo bien, lo han apoyado en su relación sentimental con la muñeca, la cual tiene diferentes looks de cabello y atuendos que se adaptan a cada ocasión.

Cabe resaltar que durante el lapso que Alexander ha compartido con su novia ha tenido que enfrentarse a muchas críticas, prejuicios y señalamientos que él ha sabido sortear, sin embargo reconoce que no ha sido fácil. Por lo tanto el hombre cada vez que pueda aprovecha para hacer un llamado de atención, a que quien decida tener una muñeca con inteligencia artificial como pareja no sea marginado, ni mucho menos juzgado.

