Critican a influencer porque tiene niñera que trabaja las 24 horas y todos los días de la semana

Una influencer llamada Virginia Fonseca Costa, de Brasil , fue muy criticada por cientos de personas luego de confesar que tiene a una niñera que trabaja 24 horas todos los días de la semana.

De acuerdo con los seguidores e internautas, la mujer parece que en vez de una niñera, quiere una madre para su hija.

“Virginia no quiere una niñera, quiere una madre para su hija y solo le toca la parte de hacer historias con la niña”, fueron uno de los comentarios.

De hecho, la mujer recibió críticas por parte de grupos representantes de los derechos laborales de estas profesiones, quienes se mostraron molestos. Pues según ellos, las empleadas domésticas que vivan para asistir a sus jefas, son equivalente a una esclavitud moderna.

Incluso, críticos más especializados señalaron que la práctica que estaba llevando a cabo la influencer, tenía raíces racistas.

“Teniendo en cuenta el complicado pasado que Brasil tiene con los temas étnicos, no es un tema que se pueda pasar por alto, así como así”, dijeron.

Sin embargo, a la mujer parece no haberle importado las críticas, pues salió luego a defenderse diciendo que si no podía tener a una niñera que trabaje 24 horas, siete días a la semana, pues que se contrata dos para que hagan los turnos correspondientes.

Tras la publicación de la influencer, las personas quedaron más indignadas, pues dijeron que se nota desde afuera que la mujer a pesar de que le hizo mucha publicidad a su embarazo y parecía estar feliz de ser mamá, no quiere estar involucrada con nada que tenga que ver con su hija. Incluso, le cuestionaron el hecho de haberse convertido en madre.

“La persona que tiene un hijo, pero no le cambia el pañal, no lo baña, no lo saca a pasear, no juega con el niño, no le da un regazo cuando llora, ¿para qué tiene un hijo? Puedes tener dinero, pero el dinero no puede comprar el afecto, el cuidado y la atención de los padres”, dijo una internauta.

