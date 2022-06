"Cuatro mujeres tengo que mantener" Vendedor deja sin palabras a periodista con inesperada respuesta

Por medio de la red social de videos de TikTok , se viralizó una filmación en la que se ve a un periodista hablar con un vendedor ambulante realizándole algunas preguntas sobre su trabajo y las marchas que se estaban llevando a cabo en ese momento en Perú en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo.

La filmación fue compartida en una cuenta llamada videos7x7 y se difundió rápidamente gracias a la curiosa respuesta que el hombre le dio al comunicador social.

Todo comenzó cuando un reportero de PBO, se acercó a un vendedor ambulante de alimentos, al cual le preguntó por su trabajo en medio de las manifestaciones: "¿Vas a chambear el lunes y martes que va a haber paro?, le preguntó el periodista, a lo que el trabajador le contestó: "Claro... o ¿el presidente Castillo me va a dar de comer? No me va a dar, sino tengo que buscármela".

Y finalizó su respuesta diciendo: "Para las cuatro mujeres que tengo que mantener".

Ante esta respuesta, el comunicador social quedó 'fuera de base' y le dijo: "Mi hermano, me saliste mujeriego", sin embargo, el vendedor de alimentos le aclaró la situación: "Mi señora y mis tres hijas pues".

Como era de esperarse, el video se viralizó y hasta el momento en la plataforma de TikTok cuenta con más de 500 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios de la red social: "que malpensado el entrevistador 😳", "jajaja eso es por sacar conclusiones apresuradas", "😅😅 no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada 😏😅😅", "Cuando el periodista estaba de ida... El señor ya fue y regresó 3 veces!! 😎👍😅😅😅", y muchos más.