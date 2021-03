“De guisa a empresaria Exitosa”: Epa Colombia calló bocas con una publicación que se volvió viral

Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia , sorprendió a sus seguidores por medio de redes sociales tras publicar un impactante comentario.

A través de Instagram la joven bogotana publicó una imagen acompañada de la siguiente descripción: “De ser una guisa? Pase hacer una empresaria Exitosa”.

Hecho que hizo que miles de personas comentaran y se expresaran respecto al cambio que ha tenido la influenciadora.

Recordemos que la mujer se hizo famosa luego de publicar un video apoyando a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

Antes de esto se dedicaba ayudarle a su mamá con la costura puesto que no tenían muchos recursos económicos y vivían en condiciones difíciles.

Tras esa publicación que la hizo famosa, muchos la tildaron de payasa y guisa. Sin embargo, a la joven nunca pareció molestarle.

De hecho, en una entrevista con María Clara Gracia dijo que dichos comentarios nunca le afectaron.

“No me dolieron, no me hicieron sufrir. Soy fuerte porque oro mucho con Dios que me saque adelante, que me dé todo. Sé que causo polémica, pero los comentarios son tan fuertes que me impulsan a seguir adelante; no me he sentido muy herida”, contó en la charla.

Y ahora que tiene su propia empresa de keratinas, producto para alisar el pelo, sin duda le ha cerrado la boca a más de uno.

Por lo que, después de dicha publicación, los internautas la felicitaron y aplaudieron. Definitivamente, se ven felices del progreso de la mujer y de sus logros.

Entre los mensajes se destacan: “Me gusta más la versión empresaria, aporta más al país, ¡Bienvenida al combo!”, “Como has cambiado ojalá y Dios te siga bendiciendo para que cada día seas mejor” y “Orgullosa de todo lo que has logrado”.

La publicación ya cuenta con más de 80.000 reacciones y 12.000 comentarios.