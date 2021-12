Con el reciente paso de la Navidad se han podido conocer, a través de redes sociales, las diferentes y emotivas reacciones que de diferentes personas con sus regalos, llegando a estremecer a millones de internautas.

Lilian Mejía, por medio de su perfil en TikTok , compartió la conmovedora escena que protagonizó ante sus compañeras de trabajo, quienes decidieron darle un detalle y obsequiarle la primera muñeca de su vida.

Durante aquel intercambio de regalos entre personal de la empresa, la mujer abre con gran satisfacción una caja que se encontraba envuelta y, tras ver el contenido de la misma, automáticamente rompe en llanto y no puede contener sus lágrimas.

"Ay, no me llore", le dice la persona que estaba grabando mientras otra se acerca para consolarla. Enseguida, Lilian saca el juguete de su empaque, lo contempla y le explica su reacción a los presentes que no entendían la escena: "Yo nunca en mi vida tuve una muñeca. Mi primera muñeca".

Al hacer su confesión, la mujer es aplaudida por la multitud. Sin embargo, los elogios por su tierna actitud no pararon ahí, ya que numerosos internautas reaccionaron con gran sentimiento en su publicación, que cuenta con más de 572 mil me gusta, cerca de 16 mil comentarios y alrededor de 31 mil veces compartido.

Entre las respuestas de internautas, se destacan las siguientes: "No es la muñeca... son los recuerdos que le trae cuando era niña", "Su niña interior ya está en paz", "Me dolió el alma pensar en ella de niña", "Llorar por desconocidos es mi pasión".