¡Descorazonados! Familia abandonó en un parque a perrita que sufre grave enfermedad

Baby Girl es una perrita que se volvió famosa en los últimos días debido a su triste historia de abandono por sufrir de una grave enfermedad.

Esta historia sucedió en Estados Unidos y ya le ha dado la vuelta al mundo. El animal fue dejado por unas personas sin corazón amarrada en un parque junto a una caja de juguetes y un mensaje de despedida.

Los rescatistas aún no han revelado como tal qué decía la carta, pero si informaron que allí sus anteriores dueños expresaban que ellos no la podían tener, ya que no contaban con los recursos económicos suficientes para tratar su enfermedad.

La perrita fue llevada a una veterinaria y luego de hacerle algunos exámenes, descubrieron que Baby Girl tenía diabetes canina, por lo que es una enfermedad que necesita de mucho cuidado y todos los días debe aplicársele inyecciones de insulina.

Tras darse a conocer su triste historia, unas personas se interesaron en ella y en ayudarla, por lo que fue adoptada y su nueva familia va a pagar todo su tratamiento.

Los rescatistas aprovecharon las redes sociales para dejarle un mensaje a la familia que dejó a la perrita en el parque: "En primer lugar, lamentamos mucho que haya tenido que separarse de su mejor amigo. Es evidente cuánto la amaba y podemos ver que hizo lo mejor que pudo mientras luchaba con sus propias complicaciones médicas y desafíos de la vida".

"Vemos tu amor en la bolsa que cuidadosamente empacaste con todas sus cosas favoritas. Vemos tu amor en la forma en que aseguraste su correa para que no la atropellara un carro", finalizaron diciendo los rescatistas.