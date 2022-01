Un hombre optó por contar públicamente una decepción amorosa que lo marcó para siempre y que le ocurrió justo en la mejor etapa que vivía con su esposa; pues resulta que ella confesó un oscuro secreto debido a que habla dormida.

Antony Fort, de 61 años y residente de Lancashire, Inglaterra , conoció en 2008 a Ruth, quien era menor que él. A partir de la fecha y hasta 2018, conservaron un amor puro e inigualable debido a que compaginaban en diferentes aspectos.

A mediados de 2010, ambos decidieron contraer nupcias; sin embargo, empezaron a presentar problemas económicos que obligaron a Ruth a trabajar en un ancianato por los siguientes ocho años, sin llegar a imaginar que, para ese entonces, sus vidas darían un giro de 180 grados.

De acuerdo con Fort, él empezó a sospechar de su esposa luego de descubrir que ella había llevado a una de las abuelas del hogar de compras: "Me contó que la señora tenía 98.000 libras en su cuenta bancaria. Me di cuenta de que Ruth debía tener acceso a la tarjeta y al número de PIN", detalló.

En los últimos meses de 2018, la pareja emprendió un viaje a México , y estando allí, Ruth gastó dinero por montones, esto hizo que el instinto de Antony incrementara: "Reservó muchas actividades durante las vacaciones (...) cuando la interrogué, afirmó que sus parientes le habían dado mil libras".

Finalmente, en una de esas noches, Ruth empezó a hablar dormida respecto al crimen que había cometido. Enseguida, Antony se despertó y vio algunos billetes que permanecían en el suelo, y al intentar dejarlos en la cartera de su expareja, encontró la tarjeta de débito que le pertenecía a la anciana.

"Todo encajó y me sentí absolutamente asqueado. No podía creerlo. Cuando Ruth se despertó, la confronté y lo admitió todo. Me rompió el corazón, la quería, pero sabía que no tenía otra opción que denunciarla" , agregó Antony.

Una vez instauró los cargos en contra de su exesposa, Ruth confesó ante un juez, en febrero de 2021, que había hurtado la suma de 7220 libras (más de 38 millones de pesos), por lo que fue condenada a 16 meses bajo libertad condicional.