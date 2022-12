El ingenioso cartel de una madre a sus hijos para que la dejen teletrabajar tranquila

Un creativo cartel que se ingenió una madre que ha tenido que teletrabajar por la cuarentena, se hizo viral en Twitter y hay personas que siguieron su ejemplo.

La mujer, que iba entrar a una reunión virtual, decidió escribir en una hoja el horario en el que sus hijos no podían ir a buscarla. Además, agregó varias opciones de respuestas a sus posibles preguntas.

“Mamá está en una reunión. No entrar de 11:30 a 12:15. La respuesta a tu pregunta es una de estas: no, en la lavadora, fruta, no sé qué hay de comer, no os peleeis, en tu cuarto, luego te ayudo a buscarlos”, plasmó en el cartel que pegó en una pared.

Ser madre en tiempos de teletrabajo ;) pic.twitter.com/On8qXDYujt — Susana García (@beautyblog_es) March 31, 2020

Sin esperarlo, su tuit tuvo gran alcance, tanto que fue compartido más de 12.000 veces y más de 58.000 usuarios indicaron que les gustó.

En algunas respuestas, otros usuarios decidieron probar haciendo lo mismo y compartiéndolo en sus propias cuentas.

