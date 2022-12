El perrito que se subió a un bus a ‘calentar’ puesto ENTERNECE al que sea

Un conductor de Bus en Santiago de Chile compartió la visita del inusual pasajero que se subió a su vehículo. Se trató de un tierno perrito que subió y ocupó uno de los asientos junto a la ventana.Palabras para completar la frase: (1) POR IR AL FESTIVAL

En el video, compartido en Facebook, se ve al can sentado sin temor alguno disfrutando del paisaje. En la grabación se oye al hombre decir “aquí lo tienen descansando” y que no lo piensa molestar porque le gustan los animales. "No lo quise bajar, porque debía tener frío", añadió.

Publicidad

Te puede interesar: A su perro le asustaban las ESCALERAS eléctricas y, por lo que hizo se volvió viral

Ante las críticas que algunos le han hecho por mantener al animal ahí, porque ensucia las sillas, él respondió que la misma gente ensucia los asientos y bota basura al suelo, "en cambio él disfruta de la vista, descansando".

El post ha sido compartido miles de veces y ha generado comentarios de apoyo al conductor.