En Medellín, taxista le 'echó' el carro encima a ciclista con el que venía discutiendo

En redes sociales se hizo conocido un video en el que se ve cuando un taxista manda su carro muy cerca de un ciclista que venía por la misma vía. Al parecer, según se ve en las imágenes, ya venían discutiendo por algo.



El hecho generó molestia en redes sociales, pues varios aseguran que no solo taxistas, sino "muchos conductores" son los que cometen este tipo de actos.



Sin embargo, para otros el ciclista también "va mal", pero tampoco justifica que el conductor del taxi haya hecho esa maniobra para asustar, pues pudo acabar de una peor manera.



En los comentarios del video se generó un debate, pues hay quienes opinan que un gran número de ciclistas no respetan las normas y no hay nadie que se las haga respetar. "Van por ahí, sin casco, sin medidas de seguridad y atravesados".



Pero, de otro lado, opinan que hay que sensibilizar a los conductores de carros que las personas que van en cicla son mucho más vulnerables en medio de un accidente y "hay que protegerlos".