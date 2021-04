En redes recuerdan el regaño del Pibe a Guarín tras escándalo en Envigado

Un duro debate se libra en redes sociales tras el escándalo protagonizado por el futbolista de Millonarios Fredy Guarín , quien habría golpeado a su papá en envigado.

Muchos usuarios de Twitter comenzaron a recriminar el mal comportamiento del jugador con un antiguo video en el que el ‘Pibe’ Valderrama lo confronta ante los medios por no tener “bolas” y actitud cuando jugaba en la Selección Colombia.

“Puede ser Guarín o el que sea, que cuando juegue mal digo que juegan mal. Yo le puse carácter, pero le faltaron fue pelotas y a Guarín más”, resaltaba en aquella oportunidad.

Todo sucedió luego de un partido donde Fredy no había tenido su mejor rendimiento futbolístico.

Posteriormente agregó: “dígale que aquí estoy, que le faltaron fue pelotas y que no se olvide que el capitán de campo tiene que matarse en la cancha. Que no se arrugue, que no se meta conmigo porque yo voy de frente”, resalta en la grabación que se viralizó por Twitter.

Es un buen momento para recordar lo que dijo don Carlos Alberto Valderrama Palacio sobre Freddy Guarín. pic.twitter.com/jFx1Rl4N5G — Elkin Bedoya Q. (@Elkin_Bedoya) April 1, 2021

Aunque Millonarios difundió un comunicado al respecto, aún no hay un pronunciamiento por parte de la familia del jugador.