ESCENA eliminada de “El Diablo Viste a La Moda” revela que Miranda no era tan mala

Hace unos días salió a la luz una escena que fue eliminada de la película “El Diablo Viste a la Moda”, parte que fanáticos de la cinta han manifestado que, de haberla dejado no habría sido igual.

(Te puede interesar: ¿Ya la viste? Esta es la ESCENA que fue ELIMINADA de “La Bella y la Bestia” ).

En ese fragmento muestran a Miranda (personaje interpretado por Meryl Streep), la malvada jefa de Andrea (Anne Hathaway) totalmente a diferente a lo que era.

Todo sucedió en la fiesta de Runway, donde Andrea y Emily debían recordarle a su superior los nombres de los invitados.

Fue justo cuando Miranda estaba reunida junto a Irv Raviz, el CEO de la empresa, que llegó su esposo para reclamarle por qué casi no lo dejan ingresar y hasta insultó a Irv.

"Tres personas no me reconocieron, una me llamó 'Señor Priestly' y en la barra no me quiere atender", dice. "Oye, ¿por qué no vas a buscarme un trago? A ti sí te hacen caso, muchachito".

Como su trabajo en esta reunión era ‘salvar’ a su jefa de cualquier situación, Andrea se llevó a Raviz con el pretexto de preguntarle algo.

Presley aprovechó de esto para recibir a su esposo y giró para darle las gracias a su asistente, gesto que sorprendió a Andrea, pues siempre estuvo acostumbrada a los malos tratos de ella y, además, que nunca reconociera o agradeciera su trabajo.

¿Te hubiese gustado que la incluyeran o estás de acuerdo con las opiniones de los fanáticos?

