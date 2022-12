Exprostituta se convirtió en DAMA en el cumpleaños de la reina Isabel II

La neozelandesa Catherine Healey, quien impulsó la despenalización de la prostitución en su país, fue nombrada "dama" durante las celebraciones del cumpleaños de la reina Isabel II, informaron hoy medios locales.

"He vivido una vida, he sido trabajadora sexual y he liderado una organización por los derechos de los trabajadores sexuales", dijo Healey, quien lideró campañas para la prevención del sida, de derechos humanos y salud sexual, a Radio New Zealand.

"No es algo que esperaba. De hecho, siempre esperaba que me arrestaran al amanecer, no el tener este tremendo honor y estoy muy emocionada", agregó la coordinadora nacional del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, cargo que ostentó en 1989.

Heakey, de 62 años, quien antes fue profesora de primaria, participó en la campaña que en 2003 llevó a la reforma de la ley de prostitución en Nueva Zelanda, que garantiza la igualdad de derechos de los trabajadores sexuales con el resto de trabajadores del país.

Nueva Zelanda, una antigua colonia británica, celebra el primer domingo de junio el cumpleaños de la reina Isabel II, quien es la jefa de Estado del país, y en esa jornada se entregan diversas distinciones como el de caballero o dama, entre otros.