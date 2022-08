Fans de Harry Styles acampan fuera del estadio seis meses antes del concierto

Dicen que las personas que son consideradas verdaderos fans, son aquellas que están dispuestas a todo a la hora de brindarle su apoyo a su artista favorito. Si bien, las maneras de demostrarlo son muchas; hay quienes guardan todos los recortes de las noticias, están los que conocen detalles de su vida al derecho y al revés, están los que se tatúan en la piel su rostro, o su autógrafo, y están quienes se van a campar afuera de un estadio, seis meses antes del concierto.

¡Sí!, no estás leyendo mal, ni se trata mucho menos de una broma. En Argentina, un grupo de chicas entre los 18 y los 25 años, parece que no tienen nada mejor que hacer con sus vidas, que esperar desde ya a que llegue Diciembre, mes en el que el cantante británico, Harry Styles, llegará al estadio del River Plate, a dar su tan esperado concierto en el que muy seguramente interpretará canciones como "Watermelon sugar", "Adore You" y "Golden".

Es así entonces como estas fanáticas esperan, en tiendas de campañas, donde tienen cobijas y algunos otros víveres, el tan anhelado día, en el que anhelan poder ocupar la primera fila, para poder estar lo más cerca posible al exintegrante de One Direction.

En un video que deambula en TikTok, quedó registrado 'el cambuche' que estas fanáticas han creado para poder cumplir su objetivo y así, vivir una experiencia inolvidable junto al cantante, del que una reconocida universidad abrirá un curso para estudiarlo, pues lo cierto es que Harry Styles se ha convertido a lo largo de su carrera en uno de los artistas más influyentes del planeta.

