FOTOS: ¡NUNCA es tarde! La mujer de 82 años que tiene más citas que tú

La psicoanalista Hattie Retroage se separó de su esposo hace más de 30 años, sin embargo, gracias a las redes sociales y a las aventuras de una noche no le ha faltado cariño.

“Nunca he conocido a un hombre que no quiera tener intimidad conmigo. Les digo de antemano que tengo que reunirme con ellos para la química. Salimos a tomar algo, y si la química es correcta, vamos a mi apartamento y, si no, nos dejamos el uno a al otro”, comenta Hattie, que prefiere hombres entre los 45 y los 55 años.

A pesar de que, Retroage es madre y abuela su vida sexual es un constante remolino de emociones y exploración, y es que sus familiares aseguran que están orgullosos de que su vida sirva de ejemplo de amor propio, amor al cuerpo y de una vida sexual plena independientemente de la edad.

Según cuenta la mujer, los hombres nunca la rechazan pues mantiene una rutina de ejercicio y alimentación sana para estar en forma, es nadadora y realiza rutinas periódicas de acondicionamiento físico.

Hattie Retroage es un vivo ejemplo de que la edad no es determinante para tener una vida sexual activa y satisfactoria, así que no pierdas la esperanza, hay colágeno para todos.

