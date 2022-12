Gracias a una canción de Linkin Park, mujer EVITÓ que hombre se lanzara de un puente

Cristina Settanni, una mujer estadounidense se convirtió en heroína después de evitar que un hombre se suicidara.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer iba en su carro cuando vio que un hombre estaba al borde de un puente.

Ella, preocupada por lo que estuviera pensando hacer el hombre, fue a ayudarlo.

"Paré porque he estado donde él estaba. Por eso sé cómo se siente al estar en el borde [del abismo] y pensar que esta es tu única opción", confesó.

"Necesitaba que alguien le mostrara que a alguien le importaba lo suficiente como que parara y lo suficiente como para decirle que no tenía que hacerlo hoy", agregó.

Por todo esto, Cristina aseguró que le citó la letra de la canción 'One More Light' ('Una luz más', en inglés) de la banda Linkin Park: "¿A quién le importa si se apaga una luz más? Pues, a mí me importa".

Al escuchar estas palabras el hombre rompió en llanto.

Settanni estuvo allí hasta que las autoridades llegaron al lugar.

En video quedó registrado todo el hecho, incluso cuando llegó el policía a convencerlo de salir de allí.

Finalmente, el hombre de quien se desconoce la identidad reveló que traicionó a su familia y creyó que su suicidio resolvería los problemas.

Aunque todo sucedió meses atrás, hasta ahora se hace viral el video.

