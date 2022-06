La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó el gran susto de la jornada en los Mundiales de Budapest tras desvanecerse mientras realizaba sus ejercicios en la final de solo libre de natación artística.

Un percance que se quedó solo en su susto gracias a la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, que no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila.

Publicidad

Tras abandonar la piscina en camilla, la nadadora se recuperó y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento.

Por ahora tendrá que decidir todavía si regresa a la piscina para su prueba final, anunció el equipo este jueves.

"Anita está bien y tomándose el día para descansar. Ha sido evaluada por el médico del equipo y por los servicios médicos del evento. Le queda todavía una prueba en los Mundiales-2022 y decidirá si se siente bien para competir mañana si está médicamente autorizada", dijo Alyssa Jacobs, portavoz del equipo.

Álvarez, nadadora de 25 años de origen mexicano, está incluida en el equipo estadounidense para la final del ejercicio libre por equipos del viernes.

Publicidad

"Ya le pasó esto una vez el año pasado en el torneo de clasificación a los Juegos Olímpicos compitiendo con su dúo", dijo Jacobs, portavoz del equipo. "Antes de eso, había tenido problemas esporádicos con desmayos, pero nunca en competición".

"Ha sido un buen sustito, me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas", dijo la entrenadora al periódico deportivo español Marca.

Publicidad

Este es el tercer Mundial de natación de la deportista estadounidense.