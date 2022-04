Interpretó a Jesús y se salvó de morir electrocutado al caer con todo y cruz

En epoca de Semana Santa el Vía Crucis es una de las actividades que muchos fieles realizan para de esta forma revivir los momentos de sufrimiento que vivió Jesús antes de morir clavado en una cruz.

Al hacer este simulacro, la logística debe estar muy bien pensada, ya que pueden llegar a ocurrir algunos problemas en el camino.

Eso fue lo que sucedió en Coatepéque, Quetzaltenango, Guatemala, cuando algunos feligreses estaban preparados para comenzar, por ese motivo amarraron a un hombre a una cruz, mientras que otras personas lo sostenían con unas cuerdas.

Hasta ese momento todo iba de maravilla, sin embargo; algunos minutos más tarde, mientras intentaban parar la cruz, el hombre se fue yendo poco a poco hacia un costado y terminó cayendo muy cerca de algunos cables de la luz, por lo que se salvó de milagro de morir electrocutado.

La filmación de este video se ha viralizado en diferentes redes sociales y ha causado miles de reacciones.

"Hasta donde llega el fanatismo", "No me quiero reír, no me quiero reír, no me quiero reír.. lo siento 😂", "No entiendo a la gente cómo hacen eso ! 🙃", "Me aseguré un puesto en el infierno por reírme por esto. No paro de reír jajaja", "Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen", "Era interpretarlo, pero casi lo conoce personalmente 😅", son algunos de los comentarios en las redes.

