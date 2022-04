Joven de 14 años abandonó a su padre para irse a vivir con una mujer mucho mayor que él

La historia de un joven de 14 años deambula por las redes , pues abandonó a su padre para irse a vivir con una mujer mucho mayor que él, y su hijo. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Arrecifes , Argentina, la cual se encuentra ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí el joven un día cualquiera tomó su mochila y su bicicleta para supuestamente dirigirse al colegio, sin embargo nunca regresó.

El padre muy preocupado por su hijo empezó a revisar la habitación del joven, quien había dejado una carta expresando que no quería depender de nadie y que por ende, había tomado la decisión de irse de la casa, así que por favor no lo buscaran pues llevaba un buen tiempo ahorrando dinero para sobrevivir.

“Me voy a estudiar el mundo. Llevo ropa suficiente y 15 mil pesos que estuve ahorrando. No quiero depender de nadie. Además, esa escuela no tiene nada nuevo que enseñarme. No me busques, voy a estar bien”, escribió en la misiva.

Adicionalmente, el joven le indicaba a su padre que si quería más información se dirigiera a una persona a quien identificó como 'Y' para que le diera más detalles. Y fue eso justamente lo que hizo el padre, quien al encontrarse con dicha persona se enteró que su hijo había abandonado su colegio, su hogar y su vida en general para irse a vivir con una mujer la cual era mucho mayor que él y que además tenía un hijo pequeño.

El padre reportó el caso ante las autoridades quienes empezaron de inmediato la búsqueda y lograron descifrar que el menor se dirigía en bicicleta hacia Capital Federal. Sin embargo el joven fue encontrado durmiendo bajo un puente a unos kilómetros de dicha ciudad, tal vez descansando para poder continuar con su rumbo.

No obstante cabe resaltar que lograr su objetivo no fue posible ya que las autoridades lo interceptaron para regresarlo a su casa, y ponerlo en tratamiento con una psicóloga y un asistente social. De dicha mujer no se sabe nada, más que es mayor y tiene un hijo menor que el joven en cuestión.