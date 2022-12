Joven de 20 años quedó parapléjica tras ponerse un PIERCING en la nariz

En julio de 2018 en Brasil, Layane Dias, estaba feliz de haber conseguido sus prácticas laborales, pero un suceso inesperado cambiaría su vida para siempre y la haría atravesar por un difícil momento.

Días antes de iniciar sus pasantías, la joven empezó a quejarse de un dolor fuerte en la espalda, el cual ningún medicamento de los que usó logró calmar.

En entrevista con la BBC Brasil contó que era tanta su debilidad física que no pudo continuar con sus prácticas. Por el contrario, el dolor fue empeorando y trasladándose a otras partes del cuerpo.

“No conseguía sentir nada de los senos para abajo”, expresó al medio citado. Según relató, el médico neurocirujano que la atendió le dijo que la bacteria Staphylococcus aureus, que transmite enfermedades a través de la sangre, había ingresado a su organismo por medio de una infección.

"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior".

Con este detalle, que parece insignificante, el doctor supo que dicho elemento fue “la puerta de entrada” de la bacteria a su cuerpo.

El piercing

Del piercing contó que en el pasado ya se había hecho tres en el lado derecho, pero que, en junio de 2018, quiso cambiar se lo puso del lado izquierdo. Esta fue también la primera vez que le salió sangre durante la perforación.

Tras el procedimiento su nariz también se hinchó y la punta se puso roja, señales que ella no atendió.

“Pensaba que solo se trataba de un grano, pero me dio fiebre. Me lo traté yo misma, me puse unas pomadas y a la semana desapareció".

Según información de la BBC Mundo , la dermatóloga Alessandra Romiti expresó que las complicaciones procedentes de un piercing tienden a manifestarse en la zona donde se pone la joya.

No hubo mejora

Dias no dio importancia al dolor inicial, pensó que se trataba solo de una molestia muscular. Tomó remedios, pero el padecimiento no cesó. “Mi madre me llevó a la farmacia, me inyectaron algo y el dolor desapareció”, dijo.

Sin embargo, el alivio duró solo hasta la noche porque en la mañana siguiente. Solo hasta que el dolor fue demasiado fuerte decidió ir por atención médica.

Tras no ver ninguna anomalía en su espalda, el médico solicitó exámenes de sangre y orina en los que descubrió que tenía una “infección de sangre”. Además, el expertó le palpo las piernas, pero ella no sentía nada.

Fue traslada de urgencias a un hospital de Brasilia, pero aún con más ojos encima no lograban darle un diagnóstico específico.

A través de una resonancia magnética lograron establecer que tenía 500 mililitros de pus en tres vértebras que presionaban su médula espinal. Tuvo que ser operada para retirarle dicho líquido.

Fue el cirujano Oswaldo Ribeiro Marquez quien la atendió y afirmó que, aunque es poco común, puede ser que un piercing cause paraplejia.

"La paciente se realizó un procedimiento cutáneo que generó una infección que dio entrada a la bacteria en el torrente sanguíneo. Y no se había aquejado antes de un dolor en la espalda, así que lo más probable es que el problema lo haya causado la bacteria hallada en su sangre", explicó el especialista.

Ribeiro Marquez opina que "es bien probable y posible" que tal elemento de decoración corporal haya dejado parapléjica a Layane. Sin embargo, solo un estudio genético sirve para determinar las verdaderas causas.

Después de la cirugía

Dias necesitó la cirugía para evitar consecuencias más graves. "Este procedimiento detuvo la progresión de la paraplejia, que podría haberse extendido más. La pus podría haber una generado una infección que la podría haber matado. Al extraer el líquido, la médula se descomprimió y el cuadro de la paciente mejoró", explicó el cirujano.

Tras el procedimiento, Layane no volvió a sentir el dolor insoportable que la aquejaba desde hace semanas, pero tuvo que continuar su vida en una silla de ruedas.

Su doctor le dijo que no haber acudido a tiempo por ayuda médica fue determinante para su salud.

La joven, de 20 años, compartió su historia en Instagram con la intención de alertar a quienes planean hacerse un piercing para que tengan cuidado del lugar en el que se lo hacen.

"Lo que quiero es que tengan más cuidado. Que escojan bien el sitio en el que se lo van a hacer. Y que quienes hacen las perforaciones sean extremadamente cuidadosos con las medidas de higiene", aseguró.

