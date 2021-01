Joven vendió su largo cabello para comprar un tanque de oxígeno a su abuelo con COVID

Una bella historia ha conmovido a internautas de México y del mundo, una adolescente de 16 años decidió vender su cabellera de 73 centímetros de largo con el fin de comprarle un tanque de oxígeno a su abuelo contagiado de COVID-19.

Ana Paola Romero pensó que en redes sociales encontraría a la persona que pagaría por su pelo y así fue. La joven puso un anuncio y logró venderlo por 2.500 pesos mexicanos, unos 440.000 pesos colombianos. Una vez cobró el dinero se lo dio a su tía para que consiguiera el tanque.

“Teníamos que conseguir oxígeno, veía a los adultos de mi familia preocupados porque está caro, todos estaban juntando el dinero. Entonces yo le pregunté a mi hermana si me tomaba una foto para subirla al Facebook y vender mi pelo”, relató la joven al diario Milenio.

La joven contó también que el pasado 3 de enero fue hasta una peluquería para que le cortaran el cabello, ese que tanto había cuidado por dos años con tratamientos, pues era lo que más le gustaba de ella. Sin embargo, pesaron más sus ganas de ayudar que la vanidad.

“La verdad quería llorar, porque la muchacha que me lo cortó me decía cosas muy bonitas como que soy valiente y que estoy muy chiquita para hacer estos actos de amor. Después del corte me siento rara, nunca he tenido el cabello corto, soy como un pollo desplumado, así me veo”, agregó.

Relató que lastimosamente ella y varios familiares, entre ellos su abuelo de 68 años y un tío de 47, habían resultado contagios con el virus que en México ha matado a más de 130.000 personas. Y que esos dos familiares en específico habían desarrollado síntomas graves y su oxigenación en la sangre estaba por debajo de 50.

Publicidad

Sin embargo, el tanque que pudieron comprar solo alcanzó para dos horas porque se puso el flujo a máxima capacidad para que hiciera efecto en la oxigenación del abuelo. Por esta razón, Ana Paola Romero pide ayuda a quien pueda dársela para comprarle más oxígeno a su ser querido, pues la situación económica de la familia no es buena.

“Prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos mi cabello vuelve a crecer, me quedó muy cortito, pero bueno desde antes de que me lo cortara muchísimas personas me apoyaron”, concluyó la joven que ha sido muy aplaudida en redes sociales por su acción.