La polémica canción de Romeo Santos que enfureció a una tiktoker

Una joven usuaria de TikTok llamada Alis Escobar reveló el oscuro secreto que esconde la canción ‘Perjurio’ interpretada por el famoso cantante Romeo Santos.

Un fragmento de esta canción contiene varias frases en la que según la usuaria, quien se dedica analizar canciones y posee más de 37.000 seguidores en su cuenta de TikTok, hay un claro enfoque hacia el abuso sexual.

“A quién le miento al pretender hacerme el serio, soy un ladrón sin robar ningún objeto. Violé tu piel y tu nobleza los más puro por una noche de placer es un perjurio me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza y quité lo más valioso. Dios me quiera perdonar”, es el comienzo de la canción que sigue generando polémica en redes sociales por su contenido.

La mujer que ha conseguido más de 153.000 ‘likes’ y más de 300.000 reproducciones con el video, resaltó que quien diga que eso “no es normalizar la violencia”, no se sabe que tenga en la cabeza.

La canción cuenta con otro polémico fragmento: “Te vendí miles de sueños. Pajaritos en el aire los demonios me tentaron y ahora no te puedo amar, ya, ya no te vuelvo a llamar. Esta es la cruda verdad tenga entusiasta, llevarte a la cama saltando tu virginidad”.

“Dieciocho primaveras ibas a cumplir doncella ahora me arrepiento”, apunta la interpretación musical.

Muchos defienden al cantante asegurando que dicha canción es una referencia a la cruda realidad que deben afrontar muchas mujeres víctimas de la violencia sexual y que la letra busca crear consciencia en esa clase de situaciones.

Otros aseguran que deberían prohibir la canción por fomentar al abuso sexual.