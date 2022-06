La razón por la que Hasbulla, la sensación de TikTok, no permite ser fotografiado con mujeres

Hasbulla Magomedov, un creador de contenidos que es sensación de TikTok, visitará Australia en agosto para su primera gira de conferencias; sin embargo; las fans que desean tomarse fotografías con él, no podrán hacerlo.

El joven de 19 años, que padece enanismo y es conocido por su aspecto infantil, confirmó el martes a través de su compañía de giras que "no puede posar con invitadas femeninas" debido a sus "creencias personales y culturales".

"A nuestras invitadas, si quieren asistir al encuentro y saludo con Hasbulla, son bienvenidas, pero por favor, reconozcan las limitaciones de la fotografía", dice el comunicado de The Hour Group.

"Entendemos la decepción que esto genera. Sin embargo, reconocemos respetuosamente las creencias culturales y personales de Hasbulla y tenemos que atender sus peticiones en consecuencia", agregó la comunicación.

La noticia causó confusión entre sus seguidores, pues no se ha revelado la naturaleza exacta de las opiniones religiosas de Hasbulla, pese a esto, algunos usuarios han explicado que en el Islam creen que los hombres y las mujeres que no están casados no deben posar juntos en las fotos.

Hasbulla hablará en Sídney los días 29 y 30 de agosto, y en Melbourne el 31 de agosto y el 1 de septiembre. La gira también incluirá un encuentro exclusivo con la estrella de las redes sociales.

"Estoy muy emocionado de ir a Australia, no puedo esperar a ver a todos mis fans australianos y visitar estas increíbles ciudades. He oído hablar muy bien de Australia. Estoy deseando vivir todas las grandes experiencias que ofrece su país", dijo el joven conferencista.

Hasbulla saltó a la fama a finales de 2020, cuando empezó a publicar vídeos en Instagram y TikTok en los que aparecía realizando atrevidas acrobacias y bromas. Con su aspecto único y su actitud confiada, Hael "influencer"no tardó en acumular un gran número de seguidores en Internet.