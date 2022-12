Las DUDAS acerca de sexualidad más buscadas en internet

Gracias a google y otros buscadores de la web ya no tenemos que exponernos con preguntas embarazosas acerca de sexualidad, basta con escribir la pregunta y probablemente encuentres varios artículos al respecto, cuestionamientos similares con sus respuestas y demás.

Estas son las más buscadas con sus respuestas:

1. ¿Qué es la sexualidad?

Es el cuidado y todo lo relacionado con el sexo, enfermedades de transmisión sexual, condiciones genitales diversas, anticonceptivos, preferencias, fertilidad, sexualidad y menopausia.

2. ¿Cómo convertirme en una enfermera de salud sexual?

Debes estudiar como para cualquier otra profesión, en este caso, enfermería y después especializarte en salud sexual.

3. ¿Cómo es un examen de salud sexual?

Lo principal es responder varias preguntas que pueden ser un poco incómodas al principio, pero son necesarias: estado y frecuencia de los fluidos genitales, brotes y sarpullidos, número de parejas sexuales, prácticas de cuidado e higiene, si usas protección, en el caso de las mujeres si tus periodos son regulares.

4. ¿Se puede viajar en avión estando embarazada?

Depende: Debes evitar volar después de las 36 semanas de embarazo, por el riesgo de entrar en parto. Algunas aerolíneas insisten en que no estés en más de 28 semanas de gestación. Sin embargo, si tienes un embarazo de alto riesgo, deberías consultar a tu doctor.

5. ¿Cómo funcionan los tampones?

Los tampones están hechos de algodón comprimido en una forma cilíndrica. Estos absorben la humedad, incluyendo la sangre en la vagina y evitan que salga. Estos deben ser removidos después de unas cuantas horas, de lo contrario las bacterias se pueden acumular y ocasionar una infección.

6. ¿Cómo saber si te has infectado con una enfermedad de transmisión sexual?

La única forma de saberlo es hacerse una prueba de sangre ETS, en cualquier caso, si no has usado protección es preciso que te hagas la prueba para salir de dudad y no volver a tener relaciones desprotegido para no volver a pasar un mal rato.