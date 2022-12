Las redes se inundan de memes por el sudado de pollo de Paola Jara

Ya es costumbre que las tendencias en redes sociales generen cientos y cientos de memes por parte de los divertidos y en muchos casos ‘atrevidos’ internautas, y esta vez fue el turno para la cantante de música popular Paola Jara.

Publicidad

Una tendencia que recientemente marcó en Twitter fue el famoso sudado de pollo que cocinó y que ahora está en boca de todos.

Pues bien, aunque solo ella conoce el sabor de su receta, a muchos les causó curiosidad el particular aspecto que tenía.

Publicidad

Si Paola ya había recibido críticas en otras oportunidades a causa de su relación con Jessi Uribe entre otros temas, esta vez sí que fue ‘peor’

Publicidad

Te puede interesar: Yina Calderón se besó con imitador de Julio Jaramillo en su fiesta

Luego de haber compartido la fotografía de este platillo, hasta sus más fieles seguidores no aguantaron la risa y comenzaron a comentarle.

Publicidad

Sin embargo, la artista se ‘emberracó’ y no dudó en responder a la gran cantidad de mensajes y burlas que recibió, e incluso hasta Jessi Uribe se pronunció y la defendió.

Publicidad

“No sé si reírme o qué, me parece chistoso que esté en tendencias porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso. De pronto no era el mejor emplatado o el mejor servido, pero quedó rico. No solo eso, hice un almuerzo normal, casero, con amor. ¿Así de desocupados están que se van a poner es a hablar de un sudado de pollo?” expresó la antioqueña.

A continuación, mira los mejores memes del sudado de pollo que hizo Paola Jara:

El sudado de pollo es un hit en la gastronomía internacional pic.twitter.com/K89jB7P4n7 — Qué tal esto (@CorreDile) July 23, 2020

Publicidad

Y siguen con el sudado de pollo jajajaja pic.twitter.com/8pvR5CWgpn — Qué tal esto (@CorreDile) July 23, 2020

Cuando cocina tu ex / Cuando cocina Paola Jara. pic.twitter.com/m82oWQXhJs — Tizumba Online (@tizumbaonline) July 22, 2020

Publicidad

Paola Jara viendo todos los memes que le hacen. pic.twitter.com/y3xgVTugbF — Indignonymus Out of context (@Indignara) July 23, 2020

Único pais que le crea tendencia a Paola Jara por un sudado de pollo. pic.twitter.com/VAtAnSwymY — David Martinez 🇨🇴 (@NetflixAndLana) July 22, 2020

El sudado de pollo de Paola Jara. pic.twitter.com/B8l697YiXv — Don Juan. (@Sietemilpesos) July 22, 2020

Paola Jara orgullosa de su sudao/ Jessie Uribe almorzando pic.twitter.com/eMmM9DROUe — Pobrehijueputa (@purablasfemia) July 22, 2020

Publicidad

Al gemelo malvado de Bart lo alimentaban con sudados de Paola Jara 😖 pic.twitter.com/kArs0B5Lnu — Julián Waddy (@Hipsterlativo) July 24, 2020

La respuesta de jessi Uribe pic.twitter.com/HxEoyvoNdE — sol de soles☀ (@Alesol47631642) July 23, 2020

Publicidad

- Paola Jara: Amor, como me quedó el sudado?



- Jessi Uribe: REPÍTELO!!! pic.twitter.com/KL9UDJqYsV — MiEgo Rueda (@diegonoticiass) July 22, 2020

Confieso que a veces sentia vergüenza de subir fotos de mis inventos culinarios en cuarentena...



Pero hoy Paola Jara me dio moral. pic.twitter.com/pd7AbZROEJ — La veci se queda en casa☕ (@MissNegritu) July 22, 2020

whatsapp_image_2020-07-24_at_9.58.04_am.jpeg

Publicidad