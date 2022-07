Le echó ají a los preservativos de su pareja para que no le quedaran ganas de volver a ser infiel

Augustah Hubble, es la protagonista del caso que se hizo viral en redes sociales al contar en su cuenta de TikTok mediante un video, que habría aplicado aceite de ají habanero en los preservativos de su expareja al enterarse que le había sido infiel.

La mujer expresó que la acción fue algo leve a lo que realmente merecía su exnovio. Durante la relación que mantenían, Hubble en sus cuentas realizaba diferente publicaciones al lado del hombre, demostrando ser complementé feliz e incondicional en la relación.

En un medio británico Augustah Hubble manifestó que se sentía demasiado bien al lado del hombre, hasta el punto de llegar a sentir que vivía un sueño junto a él: “Era un hombre perfecto, me compraba flores semanalmente, me daba regalos y rogaba durante meses que fuera su novia. Me pidió que me casara con él en varias oportunidades”.

Mientras ella creía estar pasando por una relación envidiable, llena de amor verdadero, el hombre al parecer no lo veía de esa manera; tras pasar un buen tiempo la mujer descubrió en el vehículo de su exnovio una caja de condones.

A Hubble la desconcertó encontrar los preservativos ya que durante el noviazgo no hacían uso de ellos en los encuentros sexuales, por lo que comenzó de manera sutil a investigar de que se trataba, llevándose la sorpresa de que él le era infiel con una de sus amigas más cercanas, luego de hallar conversaciones “candentes” con ella.

Tras descubrir tremenda jugada, Hubble no dudo en hacer que su expareja viviera un momento más de “picante” al ungir ají habanero en la caja de condones que encontró.

Después de lo sucedido ella lo abandonó y posteriormente Augustah Hubble se hizo novia del padre de su expareja pasando a ser su madrastra.

“Yo: felizmente casada con un hijastro”, describió en un video para TikTok.