Vitor Magino, de 18 años, quien participó en una fiesta el pasado finde semana en la región de Vila Margarida, en Brasil, fue víctima de robo. El joven habría dejado su vehículo en una calle cercana mientras departía con sus amigos; días después encontró el carro con una pequeña sorpresa.

“En ese momento, me tomó un tiempo pensar en el robo, pensé que había olvidado dónde lo dejé”, explicó.

“Cuando llegué al lugar donde había estacionado, mi auto ya no estaba allí. Estaba desesperado. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo”, agregó.

Lo que Vitor no sabía en ese momento era que este evento finalmente cambiaría su vida para siempre.

Mientras daba aviso a las autoridades por el robo de su auto, conoció que algunos de los vehículos de sus amigos también habían sido hurtados, y además quemados, por lo que la preocupación aumentó e incluso, creyó no poder volver a recuperarlo, sin embargo, una llamada le cambió su vida; se trataba de un policía que aseguraba haber encontrado el carro.

"Me preguntó si yo también había perdido un perro. Dije: No, solo el auto. Y el policía me respondió: Bueno, hay un perro encima de tu auto y se niega a irse o dejar que alguien se acerque", explicó.

El joven, que no cabía de la dicha, se dirigió al lugar donde fue hallado su vehículo y efectivamente había un perro sobre él cuidándolo e incluso saludó a Vitor como si lo conociera de toda la vida.

“Estaba feliz, meciéndose por todas partes, se sentía como si hubiera sido mi compañero por mucho tiempo“. Aunque era la primera vez que veía a ese misterioso cachorro, sintió una conexión de inmediato y decidió adoptarlo.