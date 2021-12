Llegó de sorpresa al trabajo de su esposo y lo encontró en escena amorosa con un compañero

En las redes sociales se viralizó una foto en la que una esposa encontró a su marido teniendo una escena amorosa con uno de sus compañeros.

Este hecho habría pasado en la ciudad de Tijuana, México , cuando la mujer quiso llevarle a su esposo el almuerzo al lugar de trabajo, pero al llegar allí se encontró con una situación inesperada.

Al ver a su amado abrazándose y dándose picos con un compañero de trabajo, ella decidió vengarse de una manera muy particular ya que les tomó una foto y la viralizó en las redes sociales.

La historia la compartió una cuenta en Facebook que se llama Holy Milk y junto a la foto ellos escribieron "una señora encontró a su marido en el almacén de la tienda El Florido en una situación muy sospechosa con su compañero de carnicería mientras ella iba a dejarle lonche, le dijo que solo le estaba dando el abrazo de navidad, pero ella desconfió".

Y no es para menos que la mujer desconfiara ya que en la foto se ve muy claro que ambos estaban en un momento romántico y uno de ellos estaba dándole picos en el cuello al otro.

Los nombres de los dos hombres no se dieron a conocer ni tampoco el de la esposa y aunque la veracidad de esta historia no está comprobada, los comentarios en la publicación de Facebook no se hicieron esperar.

Publicidad

"Yo pienso que lo agarro desprevenido cuando le dio el abrazo y se andaba cayendo por eso lo tuvo q sostener con fuerza y fue cuando les tomaron la foto, nada es lo que parece oiga¡¡", "Que onda con las inseguridades de esa señora... Los compas nos damos ese tipo de abrazos sin ningún problema, es mas los hombres de verdad nos damos besos de compas, si es de tres mejor... Arriba los compaaaaaaas!!! Lolhu lolhu lolhu lolhu lolhu!!!", "Hay gente que prefiere los abrazos por la espalda, no veo lo dramático del asunto.", "Bueno eso no es nada, otros se andan agarrando el asterisco cada rato y pegándole el camarón y eso lo ven muy normal esto es pura ternurita o no chicos????", son algunos de los comentarios.